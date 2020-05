Vendu moins de 20 millions par l’OL il y a un an, Nabil Fékir pourrait rapporter gros au Betis cet été.

Il y a un an, Nabil Fékir quittait l’Olympique Lyonnais pour rejoindre le Betis Séville en Espagne. L’ancien capitaine lyonnais, qui était la star de l’équipe, a été vendu un peu moins de 20 millions par l’OL et son président Jean-Michel Aulas. Un montant qui pourrait sembler très faible un an plus tard alors que Fékir pourrait encore changer de club. Pour une somme beaucoup plus importante.

Fékir vers un gros transfert ?

Auteur de belles prestations en Liga, Fékir est en effet courtisé par plusieurs grands noms. Arsenal, le Milan AC et même le Real seraient intéressés. La presse espagnole évoque un transfert de plus de 50 millions d’euros. Aulas et l’OL pourraient bien avoir des regrets dans quelques mois si cela se confirme.