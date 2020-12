L’Olympique Lyonnais pourrait finalement conserver Memphis Depay lors du prochain mercato.

Alors que Memphis Depay n’aura plus que six de mois de contrat à partir du mois de janvier son transfert cet hiver est plus que probable. Mais L’Olympique Lyonnais est en tête de la Ligue 1 et Jean-Michel Aulas commence à rêver d’un titre de champion de France. Le président de l’OL sait que conserver Depay en janvier s’il ne prolonge pas en janvier ne serait pas raisonnable d’un point de vue économique.

Depay pour le titre ?

Mais l’OL n’a jamais semblé aussi proche de décrocher un nouveau titre en Ligue 1. Et Aulas pourrait bien accepter de faire une folie financière si cela lui permet de pouvoir y croire pour le titre lors de la seconde partie de saison. Avec son capitaine, l’OL sera en effet mieux armé que sans pour aller chercher le titre.