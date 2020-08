Les récentes déclarations de Juninho ont laissé peu de place au doute quant au mercato de l’OL.

L’Olympique Lyonnais avait à peine eu le temps de savourer son exploit contre la Juventus que Juninho, son directeur sportif, ramenait les supporters du club sur terre au moment d’évoquer le mercato estival : « Je pense plutôt qu’il y aura des départs. Quand vous avez de grands joueurs dans votre effectif, c’est logique que d’autres équipes, plus grandes et qui ont un pouvoir économique plus important, les sollicitent. Perdre des joueurs importants, c’est un risque. »

Deux grosses ventes ?

Difficile de ne pas penser à Memphis Depay et Houssem Aouar, les deux meilleurs joueurs de l’OL. L’attaquant néerlandais n’a pas prolongé son contrat et n’a plus qu’un an de contrat. Quant à Aouar, il est déjà courtisé par plusieurs clubs et son transfert pourrait rapporter gros à son club formateur. Compte tenu du contexte économique, l’OL n’aura certainement pas le choix…