En plus des arrivées de Toko-Ekambi, Guimaraes et Camilo, l’OL aurait tenté un dernier coup lors du mercato hivernal.

L’OL avait promis des mouvements lors du mercato hivernal, les Gones ont tenu parole. Pour compenser les blessures de Memphis Depay et Jeff Reine-Adélaïde, Juninho a été cherché Karl Toko-Ekambi (même si ce n’est pas son choix mais celui de Florian Maurice) et Bruno Guimaraes, pépite du football brésilien. Mais Rudi Garcia souhaitait un défenseur en plus, après avoir aussi perdu Omar Solet.

Lyon a tenté Mangala

Selon le journaliste Bilel Ghazi, l’OL a bien tenté un coup de dernière minute en toute fin du mercato : « À la suite des déclarations de Rudi Garcia, la journée de vendredi a été assez intense du côté de l’OL. Les dirigeants se sont penchés sur plusieurs profils de défenseurs centraux pour tenter d’accéder au désir de Garcia. Rami, Vida ? Le seul nom qui m’a été confirmé, c’est celui de Mangala. Mais c’est l’entourage de Mangala qui a un peu fermé la porte, même s’il n’était pas trop disposé à quitter Valence, car il a les mêmes agents que Garcia, et il n’a pas voulu exposer Garcia à d’éventuelles critiques… Mais il y avait aussi une problématique financière pour boucler ce dossier, car l’OL recherchait un défenseur expérimenté en prêt avec option d’achat ».