Les pistes du PSG pour 2021 sont très claires et elles font toutes rêver. Messi, Pogba ou Dybala, Leonardo a l’embarras du choix !

Au sortir d’une crise du Covid-19, la planète foot va avoir du mal à se relever. Mais s’il y a un club parfaitement armé pour rebondir et poursuivre son projet, c’est bien le PSG. Leonardo installe une stratégie de prudence depuis son retour. Et même si le manque à gagner des derniers mois fait mal, Paris est structuré pour passer l’orage sans encombre.

Trois dossiers en or

Ce n’est pas le cas de tous les clubs. La Juventus Turin en fait partie. 80 millions d’euros de manque à gagner sur la saison en cours. Alors, face à un Paulo Dybala qui demande 15 millions d’euros par saison pour prolonger, les Turinois ont fini par geler les discussions. L’Argentin devient naturellement une piste pour le PSG, qui lorgne également sur deux autres garçons en or. Paul Pogba est le premier, avec Mino Raiola en première ligne pour lui signer un contrat dantesque à Paris. Et surtout Leo Messi, qui semble prêt à répondre à l’appel de Neymar, l’été prochain. Libre, Messi peut faire ce qu’il veut. Si Paris ne pourra pas prendre les 3, Leonardo est quasiment certain de pouvoir en faire au moins un.