Le PSG aurait proposé une année supplémentaire à Marquinhos. Son contrat pourrait ainsi courir jusqu’en juin 2029, lorsqu’il aura 35 ans. Paris continuerait à préparer sa défense autour de joueurs plus jeunes tout en conservant son capitaine.

Le dossier Marquinhos aurait franchi une étape. Selon Fabrice Hawkins, journaliste à RMC Sport, le PSG a transmis au défenseur brésilien une proposition de prolongation d’un an. Des discussions sont en cours entre les deux parties, sans accord annoncé. Le contrat actuel du capitaine parisien reste fixé à juin 2028.

Cette information, publiée le 18 novembre, précise les premières réflexions révélées la semaine précédente par Le Parisien. Le club étudiait alors la possibilité d’un nouvel engagement. Une prolongation jusqu’en 2029 permettrait à Marquinhos de poursuivre son histoire parisienne pendant seize ans, après son arrivée de Rome en 2013.

Paris a déjà engagé ses autres défenseurs dans la durée

La proposition s’inscrit dans une défense dont plusieurs joueurs sont installés sur le long terme. Le 4 septembre, le PSG a officialisé les prolongations de Willian Pacho et de Lucas Beraldo jusqu’en 2031. Luis Enrique a également renouvelé son engagement jusqu’en 2030.

Conserver Marquinhos offrirait donc plusieurs saisons de travail commun entre le capitaine et cette génération. Le Brésilien connaît les exigences du club, les habitudes du vestiaire et les responsabilités liées au brassard, qu’il porte depuis le départ de Thiago Silva en 2020.

Sur le plan sportif, cette coexistence donnerait à Luis Enrique davantage de possibilités pour répartir les responsabilités. Pacho, Beraldo et Illya Zabarnyi peuvent continuer à progresser dans un groupe où le capitaine demeure présent. La transition pourrait ainsi se construire au fil des saisons et des performances.

Le contrat devra accompagner l’évolution de son rôle

Selon les informations de RMC rapportées par Canal Supporters, les prestations de Marquinhos restent appréciées en interne. Une éventuelle prolongation devrait également s’accompagner d’un ajustement salarial, dont les modalités n’ont pas été rendues publiques.

La durée proposée donne une indication sur la réflexion parisienne. Le club envisagerait une saison supplémentaire au-delà d’un engagement qui couvre déjà les dix-huit prochains mois. Il conserve ainsi une visibilité sur son capitaine sans devoir arrêter dès maintenant toute la hiérarchie de sa défense en 2029.

Pour Marquinhos, la discussion porte aussi sur la place qu’il souhaite occuper pendant cette période. Son utilisation restera soumise aux choix de Luis Enrique et à la concurrence. Un accord permettrait surtout aux deux parties de préparer cette évolution ensemble, avec une échéance contractuelle commune.