Mercato OM : Moins de salaire, mais un départ facilité… Le deal proposé aux joueurs !

Après un premier refus du vestiaire, l’OM chercherait une autre manière de faire baisser ses salaires. Selon Foot Mercato, Grégory Lorenzi proposerait désormais une contrepartie aux joueurs concernés. Accepter un effort financier pourrait leur permettre de partir plus facilement.

L’OM ne demanderait plus seulement à ses joueurs de renoncer à une partie de leur rémunération. Selon les informations publiées par Foot Mercato le 4 novembre, Grégory Lorenzi proposerait également d’assouplir leurs conditions de départ. Le directeur sportif chercherait ainsi à transformer une demande d’économies en négociation individuelle, avec un avantage susceptible d’intéresser le joueur et son agent.

La première démarche n’avait pas abouti. Foot Mercato avait rapporté le refus des joueurs de réduire leur salaire. Cette fois, Lorenzi avancerait un échange : un effort sur la saison en cours contre une diminution significative du montant prévu pour faciliter une future sortie.

L’OM accepterait de négocier aussi le prix du départ

Le média présente ce mécanisme comme une baisse de la clause de sortie. Les modalités contractuelles précises, les montants et les joueurs sollicités ne sont pas rendus publics. Aucun accord individuel n’est annoncé dans ces informations.

La logique économique est néanmoins différente d’une simple baisse de salaire. Un joueur pourrait accepter de toucher moins pendant plusieurs mois si cela augmente ses possibilités de rejoindre ensuite un autre club. Un prix de départ inférieur pourrait aussi permettre à un futur employeur de consacrer davantage de moyens à sa rémunération.

Pour Marseille, ce serait donc un arbitrage entre deux recettes : économiser immédiatement sur les salaires et accepter, éventuellement, une indemnité de transfert moins élevée. L’intérêt dépendrait forcément du contrat de chaque joueur et de la réalité des offres susceptibles d’arriver.

Genesio pourrait subir les conséquences de ces négociations

Sur le terrain, l’OM a retrouvé de l’élan avec quatre victoires consécutives en Ligue 1, qui l’ont replacé au sixième rang. Bruno Genesio travaille donc à stabiliser une équipe pendant que sa direction cherche encore à réduire ses dépenses. Les deux objectifs peuvent se rejoindre, mais aussi entrer en contradiction si un joueur important obtient une sortie facilitée.

Un accord salarial ne signifierait pas nécessairement un départ dès janvier. Il pourrait toutefois modifier la position de l’OM lorsqu’un acheteur se présenterait. Le club aurait alors moins de latitude pour réclamer le montant initialement espéré.

La question reste celle de l’acceptation. Lorenzi disposerait d’un nouvel argument, mais les joueurs conserveraient le choix de refuser. Le prochain élément concret sera un accord signé, puis les conditions dans lesquelles Marseille accepterait effectivement de laisser partir son bénéficiaire.