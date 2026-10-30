Chelsea : Gusto et Fofana menacés, leurs longs contrats vont compliquer le ménage

Chelsea envisagerait de se séparer de Malo Gusto et Wesley Fofana, selon les informations du journaliste Dean Jones. Les deux Français avaient pourtant été recrutés pour s’installer durablement. Leurs engagements donnent aujourd’hui aux joueurs une place importante dans toute négociation de départ.

Chelsea pourrait remettre en cause deux investissements censés stabiliser sa défense. Selon les informations publiées par Dean Jones le 29 octobre, le club examine des solutions pour remplacer Malo Gusto et s’interroge également sur l’avenir de Wesley Fofana à l’horizon 2027. Il s’agit d’intentions rapportées, sans annonce officielle de mise en vente.

Les difficultés contre Liverpool en Coupe de la Ligue ont alimenté les interrogations. Mais le dossier dépasse cette élimination : d’après le journaliste, les réserves concernent surtout la capacité des deux défenseurs à devenir des éléments suffisamment réguliers du projet londonien.

Des signatures qui devaient engager Chelsea sur plusieurs saisons

Quand Chelsea a recruté Gusto en janvier 2023, le club lui a fait signer un contrat jusqu’à l’été 2030. Le latéral avait alors 19 ans et avait été immédiatement prêté à Lyon pour terminer la saison. Le transfert avait été annoncé pour 30 millions d’euros, auxquels pouvaient s’ajouter cinq millions de bonus.

Fofana était arrivé quelques mois auparavant, en août 2022, avec un engagement de sept ans. Son parcours a ensuite été interrompu par plusieurs blessures importantes. Le club rappelle notamment que son opération du ligament croisé antérieur, en juillet 2023, l’a privé de toute la saison 2023-2024.

Ces contrats longs devaient permettre à Chelsea d’accompagner leur progression. Ils signifient aussi qu’un changement d’avis sportif ne suffit pas à organiser leur sortie.

Le club devra convaincre des acheteurs et les joueurs

Si cette volonté de renouveler la défense se confirme, Chelsea devra trouver des clubs intéressés, négocier les indemnités puis obtenir l’accord des joueurs sur leur destination. Une opération acceptable pour la direction londonienne ne sera pas automatiquement celle que Gusto ou Fofana jugeront la meilleure pour leur carrière.

Leurs situations méritent également d’être distinguées. Pour Fofana, l’historique des blessures pèsera nécessairement dans l’examen d’un éventuel recrutement. Pour Gusto, un prétendant devra surtout définir le rôle qu’il souhaite lui confier et le prix qu’il accepte de payer.

Chelsea conserve du temps pour décider et les deux Français peuvent encore faire évoluer leur statut. Mais une éventuelle séparation demanderait davantage qu’un nouveau recrutement à leur poste. Les contrats signés pour sécuriser l’avenir obligeraient cette fois le club à négocier les conditions d’un changement de projet.