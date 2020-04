Soucieux de préparer l’avenir, Zinedine Zidane a identifié 4 supers profils pour offrir un tout nouveau visage à son équipe.

L’équipe que Zidane a laissé en 2018 n’est plus du tout le même. Le vestiaire a perdu de son mordant et sans Cristiano Ronaldo, son âme n’est plus aussi conquérante. Alors Zizou a orchestré un changement en profondeur. Et pour cela, il fait de la place pour la nouvelle génération.

Mbappé en chef de file

Sur ses tablettes, Zidane a coché le nom de plusieurs cracks du football mondial. Des talents hors-norme qu’il va essayer de recruter ces prochains mois pour construire sa team de demain : Erling Haaland, Houssem Aouar, Eduardo Camavinga et surtout Kylian Mbappé. Cette jeunesse dorée capable de devenir les nouveaux galactiques.