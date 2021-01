Attendu depuis plusieurs jours, le transfert de Morgan Sanson est sur le point d’aboutir. Une bonne nouvelle pour l’OM.

L’OM est en discussion avec Aston Villa depuis le début de l’année. En jeu, le transfert de Morgan Sanson, milieu de terrain de 26 ans. D’après RMC Sport, l’opération est sur le point d’aboutir. Le joueur aurait même passé sa visite médicale.

Un bon coup pour l’OM

Si la somme est encore à définir, il semblerait que l’OM ait dit oui pour un montant de 18 millions d’euros. Pablo Longoria a donc bien négocié puisque Morgan Sanson n’avait plus qu’un an et demi de contrat (juin 2022). Après 4 ans passés à l’OM, Sanson file donc en Premier League. Une nouvelle aventure pour le joueur et une vente salutaire pour le club phocéen, qui a besoin de rééquilibrer ses comptes.