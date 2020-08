Interrogé un magazine brésilien, l’ancien agent de Neymar est passé aux aveux. Et les nouvelles sont excellentes pour le PSG !

Après deux premières saisons compliquées entre Neymar et le PSG, il semble que c’est un amour fou qui a fini par naître. Plus aucun nuage au-dessus de la tête du Brésilien dans son aventure parisienne. Et son ancien agent, Wagner Ribeiro, vient de mettre la couche finale à ce rêve inespéré.

Neymar va rester encore longtemps

Interrogé par Revista Placar, un magazine brésilien, Wagner Ribeiro s’est exprimé sur Neymar et son avenir : « Vivre dans la ville des lumières, où tout le monde veut se promener, profiter de la cuisine française, vivre dans une belle maison, avec des amis et de la famille à proximité, jouer dans un des meilleurs clubs, avec tout ce dont une personne a besoin et ce qu’elle aime. Quelle raison aurait-il de quitter le PSG aujourd’hui ? Neymar est heureux et je pense qu’il va rester au moins deux ans de plus au PSG ». S’il ne gère plus Neymar, il connaît suffisamment le joueur pour que sa parole ait du poids. Et quand il est question d’évoquer un retour de Neymar en Catalogne, sa réponse est sans appel : « Aujourd’hui, sans aucun doute, il est plus facile pour Messi d’aller au PSG que pour Neymar de revenir au Barça. Aussi bien Messi que Cristiano Ronaldo. Je suis sérieux, vous ne pouvez pas douter de la puissance économique du Qatar. »