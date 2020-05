Au cœur du dossier Camavinga, Rennes pourrait résister aux différents assauts européens et conserver son joyau.

Formé à Rennes, Eduardo Camavinga est un garçon avec la tête pleinement vissée sur les épaules. Et malgré les convoitises prestigieuses dont il fait l’objet, le milieu de terrain des Bretons pourrait bien rester cet été chez les Rouge et Noir.

Rester pour continuer à grandir

Le discours de Julian Stéphan, la volonté des propriétaires et l’entourage du joueur pousseraient pour qu’Eduardo Camavinga reste encore un peu à Rennes. Et même si Zinedine Zidane ou Leonardo se penchent sur son cas cet été, le club semble armé pour résister et le convaincre de rester. Une décision intelligente, à l’image du joueur qu’il est.