Après avoir prolongé Bourigeaud, le Stade Rennais aimerait verrouiller l’avenir d’un autre membre de l’effectif. Mais c’est plus compliqué.

Avec quelques mois de retard, Benjamin Bourigeaud et le Stade Rennais ont officialisé la prolongation de contrat du milieu de terrain de 25 ans. Bourigeaud a ajouté deux années de plus à son bail pour se voir lié jusqu’en juin 2023 avec l’écurie bretonne. Et maintenant, c’est au tour d’un de ses camarades d’en faire de même : Adrien Hunou !

Hunou en position de force

Mais la situation est différente pour Adrien Hunou. Son contrat à lui se termine en juin prochain ! Il est donc libre de s’engager dans le club de son choix dès le 1janvier, avec la prime à la signature qui va bien. Une tentation compréhensible pour le joueur et ses représentants. Et Olivier Létang serait à la peine pour le convaincre de rester. Des clubs de Ligue 1 sont déjà sur le coup, avec les promesses de temps de jeu qui vont bien pour pouvoir le convaincre…