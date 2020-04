Avec Eduardo Camavinga, Rennes sait pertinemment que son transfert sera la plus grosse vente de l’histoire du club.

La formation rennaise tient son plus beau joyau. A seulement 17 ans, Eduardo Camavinga est en effet très certainement la plus belle promesse que la Bretagne ait pu connaitre. Un talent chassé par tous les grands clubs européens.

Son prix va flamber

Rien ne dit que Rennes va vendre Eduardo Camavinga l’été prochain. Mais il y a de fortes chances que le milieu de terrain rejoigne très rapidement un grand club européen. Et pour cela, il y aura un très gros transfert. Estimé à 42 millions d’euros par Transfertmarkt, Camavinga pourrait clairement partir à plus de 50 millions d’euros et ainsi battre allègrement le record de vente du Stade Rennais.