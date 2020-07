Avec Rafik Guitane, le Stade Rennais connaît très certainement son pire investissement. Le joueur est très loin des espoirs placés en lui.

Le Stade Rennais a dépensé 10 millions d’euros pour Rafik Guitane. Une somme très importante pour un joueur venu de Ligue 2. Et c’est encore plus démesuré quand on voit le retour sur investissement du club breton depuis deux ans…

Entre blessures et déception

S’il a connu le malheur de plusieurs graves blessures, Rafik Guitane enchaîne également les déceptions. Hors de forme ou incapable de réaliser ses performances du Havre, le milieu de terrain a perdu une grosse partie de sa valeur. Reste à savoir si Rennes continuera d’être patient ou si une porte de sortie sera ouverte pour tenter de récupérer un peu d’argent…