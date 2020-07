Tout proche de boucler l’arrivée de Mohammed Salisu, Rennes règle un dernier détail pour que le dossier se finalise.

En pole position dans le dossier Salisu pendant plusieurs semaines, Rennes a vu Southampton prendre la main à la fin du mois de juin. Mais Mohammed Salisu ne devrait pas rejoindre l’Angleterre, où il lui sera difficile d’obtenir un permis de travail a priori. Un dossier anglais qui capote, pour le plus grand bonheur de Rennes.

Salisu est tout proche

D’après le site internet du 10 Sport, Mohammed Salisu est tout proche de signer : « L’offre rennaise a donc aujourd’hui plus de chance d’aboutir. Il faut toutefois que Juan Mata (père) trouve un accord avec Rennes sur le montant de sa commission. Dans la cadre d’une opération avec Southampton, ses émoluments auraient bien plus important que ce qu’il touchera dans une possible opération avec le Stade Rennais. Si ce dernier point se solutionne, il n’y aura plus d’obstacle à l’arrivée de Salisu en Bretagne ».