En installant un nouveau duo de gardiens de but l’été dernier, le Stade Rennais a vu juste.

La réussite du Stade Rennais est indéniable cette saison. Julien Stéphan et son équipe battent tous les records du club pour une première partie de saison et sont parfaitement positionnés pour la course à l’Europe. Parmi les ingrédients de cette réussite, il y a des choix forts. Comme au poste de gardien de but.

Mendy/Salin, c’est du solide

Pour tourner la page Koubek, le Stade Rennais s’est tourné vers Edouard Mendy, alors à Reims. Et au poste de doublure, c’est un ancien de la maison, Romain Salin, qui est revenu en Bretagne. Entre talent et expérience, Rennes dispose d’une jolie paire dans les buts. Olivier Létang a vu juste et pourra compter sur eux la saison prochaine. Notamment sur la scène européenne, si les Bretons ne craquent pas.