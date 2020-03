Chassé par le Zenith Saint-Petersbourg à l’été 2019, Clément Grenier est toujours suivi à l’étranger.

Clément Grenier ne s’attendait certainement pas à pareille saison avec le Stade Rennais. Auteur d’un joli come-back pour son premier exercice en Bretagne, le milieu de terrain est aujourd’hui aux abonnés absents. Mis de côté par son entraîneur, Julien Stéphan, qui a jugé ses performances ainsi que son implication insuffisante, Grenier voit son avenir s’inscrire en pointillé.

Son entourage surveille le marché

Face à la perspective de ne plus être incontournable à Rennes, Clément Grenier (29 ans) et son entourage commenceraient à réfléchir. Selon nos sources, ses représentants seraient à l’affût du marché et des récents contacts pour lui permettre de rebondir, si Rennes est dans cette perspective l’été prochain. Il y a quelques mois, des offres exotiques étaient parvenues à son clan, avec notamment des propositions alléchantes du Zenith Saint-Petersbourg. A l’époque, Rennes n’était pas vendeur. A l’époque…