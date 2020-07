La relation entre Zidane Zidane et Gareth Bale prend une tournure détestable. Au point que le Real Madrid envisage de le mettre dehors.

Ses attitudes commencent clairement à dépasser les bornes. Quand il ne joue pas au golf, Gareth Bale s’amuse sur le banc de touche à piquer des siestes… Les images ont fait le tour du monde et sont révélatrices d’une situation catastrophique du Real Madrid. Le Gallois est hors course et Zidane ne veut plus du tout de lui.

Trop c’est trop

Les tentatives pour sortir Gareth Bale du Real Madrid ont été nombreuses ces derniers mois. Et même quand le club a trouvé une offre financière totalement dantesque, en Chine, il a refusé, préférant aller au terme de son contrat (juin 2022), quitte à moins jouer. Pour Zidane, ce n’est plus possible. Il doit partir et vite. Ses souhaits pourraient devenir réalité, peu importe les moyens employés.