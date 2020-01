Après un automne très compliqué, Zinedine Zidane serait déjà en train de penser à la suite. Loin du Real Madrid.

Le retour de Zinedine Zidane au Real Madrid était gorgé d’espoir. Pour les supporters madrilènes, ravis de voir l’idole de Bernabeu de retour. Mais également pour Zizou, heureux de pouvoir revenir poursuivre sa mission après trois Ligues des Champions soulevées.

Perez, c’est injouable

Mais d’après les informations du 10 Sport, la relation entre Zidane et Pérez (son président) est toujours aussi complexe. A tel point que cet automne, le patron du club a commencé à imaginer son départ, sondant plusieurs autres entraîneurs (José Mourinho, Mauricio Pochettino…). Pour Zidane, les choses sont claires : un départ l’été prochain devient de plus en plus probable. Et ce même si les résultats sont au rendez-vous…