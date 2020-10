Après un été dans lequel le Real Madrid a organisé le ménage dont il souhaitait, Zidane est sous pression. Sans résultat, son avenir deviendra un sujet.

Zinedine Zidane avait demandé un coup de balai. Il l’a eu ! Les nombreux départs de l’été ont permis à ses dirigeants de répondre aux demandes du coach français. Et à présent, la balle est dans son camp. Celui des résultats, qui, malheureusement, tardent à venir.

Zidane sous pression

Après les départs de Bale et James Rodriguez, le Real Madrid piétine en ce début de saison. La mécanique des victoires est enrayée et Zidane va avoir besoin de remettre les moteurs en route pour s’éviter une nouvelle crise. Florentino Pérez a répondu à toutes ses demandes et son exigence s’est aiguisée cet été. S’il n’est pas encore totalement en danger, Zidane reste dans une position délicate. Mais ce n’est pas la première fois qu’il doit réagir. Il y a un an, il était dans le même cas. Avant de marcher sur la Liga espagnole.