Conscient qu’il sera presqu’impossible de faire venir Kylian Mbappé cet été, Zinedine Zidane va se rabattre sur un autre attaquant tout aussi impressionnant.

Plus les semaines passent et plus Kylian Mbappé s’éloigne du Real Madrid. Notamment parce que le champion du monde se laisse convaincre du bienfondé d’une prolongation de contrat. Doha lui offre toutes les conditions pour être une grande star, grassement payée, avec les armes pour aller chercher une Ligue des Champions. Même si la perspective de rejoindre le Real Madrid conduit par Zidane le fait rêver, ce n’est pas encore suffisant pour lui faire franchir le pas.

Haaland, plus simple

Pour compenser ce dossier manqué, le Real Madrid se tourne naturellement vers un autre crack du football mondial, plus facile à « sortir » de son club : Erling Haaland. Géré par Mino Raiola, qui prépare son grand transfert pour l’été, le Norvégien est parfait pour le Real Madrid. Zidane pourra alors se consoler avec un phénomène aussi prometteur que Mbappé.