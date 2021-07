Après 10 ans au Real Madrid, Raphaël Varane veut partir. Par tous les moyens…

Après Sergio Ramos, le Real Madrid pourrait perdre l’autre maillon fort de sa défense centrale. Raphaël Varane aspire en effet à faire ses valises, malgré le retour de Carlo Ancelotti. Dans son viseur : Manchester United.

Varane durcit le ton

Le Real Madrid et Manchester United sont en discussions. Mais le dossier traine. Et de son côté, Raphaël Varane montre qu’il est prêt à tout. Même à ne pas prolonger pour partir libre, dans un an, à la fin de son contrat. S’il faut partir au clash, le Français ne se gênera pas. Il veut partir. Cet été de préférence. Mais si Madrid ne joue pas le jeu, le Real en paiera les conséquences.