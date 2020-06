Le Real Madrid pourrait organiser le départ d’un jeune talent pour des raisons administratives. Explication.

Après avoir recruté de nombreux jeunes talents, Zidane doit faire des choix. Le Real Madrid ne peut pas conserver toutes ces jeunes pépites, l’entraînement français est donc appelé à ne conserver que les meilleurs. Mais ce n’est pas l’unique critère de sélection…

Kubo, victime collatérale

En effet, le Real Madrid doit prendre en compte le quota de joueurs extra communautaire dans sa stratégie. Zidane ne peut pas faire jouer plus de trois joueurs ne disposant pas d’un passeport européen. Malheureusement, cela risque de condamner le jeune Japonais, Takefusa Kubo. Prêté cette saison, il pourrait à nouveau quitter le club pendant un an pour avoir du temps de jeu et surtout pouvoir jouer, ce qui ne sera pas possible au Real Madrid.