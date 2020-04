Positionné sur Marcelo, David Beckham pourrait tenter de faire venir le Brésilien en MLS et ainsi avoir des arguments pour attaquer CR7.

David Beckham poursuit son travail de recrutement en Europe. La star anglaise sait que pour booster son Inter Miami, il lui faut des grands noms. Et du côté du Real Madrid, où il a encore beaucoup d’amis, Bekcham chasse un certain… Marcelo.

Marcelo proche de Cristiano Ronaldo

La stratégie de David Beckham est limpide. S’il tente de recruter Marcelo, c’est aussi et surtout pour tenter de faire venir Cristiano Ronaldo dans un second temps. Le Brésilien et le Portugais sont très proches. La possible venue de Marcelo à la Juventus n’est d’ailleurs pas étrangère à cette relation…