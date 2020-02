La situation est devenue tellement complexe autour de Gareth Bale que le Gallois serait aujourd’hui à l’origine de bien des maux en interne.

Pas une semaine ne se passe sans que le cas Gareth Bale ne pause souci au Real Madrid. Et de plus en plus de voix s’élèvent pour dénoncer la gestion de Zidane, très « coulant » avec la star galloise. On reproche notamment à Zizou d’être beaucoup plus permissif avec Bale qu’avec les autres joueurs.

Bale cristallise les tensions

Clairement, Gareth Bale est devenu un poison pour le vestiaire. Certains joueurs, avec qui il est en concurrence, ne comprennent pas les décisions de Zidane et les passe-droits à l’encontre du Gallois. Il est vraiment temps que le Real Madrid tourne la page d’un joueur devenu trop encombrant et surtout plus du tout performant.