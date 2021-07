En partant pour Manchester United, Raphaël Varane pourrait voir un compatriote prendre sa succession.

Après 10 ans de bons et loyaux service, Raphaël Varane file en Angleterre. Le Real Madrid n’a rien pu faire, son désir de jouer pour Manchester United était trop fort. A présent, les Madrilènes veulent du lourd pour lui succéder.

Koundé, le profil parfait

Et pour prendre le relai de Raphaël Varane, le Real Madrid pourrait se jeter sur l’opération Koundé. Étourdissant avec Séville, il éclate au grand jour depuis un an. Carlo Ancelotti a suivi sa progression et pourrait en profiter, à moindre frais.