Positionné sur Kylian Mbappé, le Real Madrid pense aussi à un grand attaquant européen.

Kylian Mbappé est l’absolue priorité de Zinedine Zidane. S’il a laissé passer le dossier l’été dernier, car le Français était quasiment impossible à sortir de son club, l’entraîneur du Real Madrid ne restera pas sans rien faire l’été prochain. Et s’il échoue, Zizou a les idées claires pour son plan B.

Mané, le plan B parfait

Sur les tablettes du Real Madrid, il y a un certain Sadio Mané. L’attaquant de Liverpool sort d’une saison époustouflante. Elle n’a pas été récompensé d’un Ballon d’Or et le Sénégalais sait parfaitement qu’il doit changer de club pour pouvoir l’envisager. Zidane l’adore et sautera sur l’occasion si Mbappé ne vient pas.