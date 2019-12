Cité parmi les candidats au départ cet hiver, Luka Modric devrait bien terminer sa saison au Real Madrid.

Ses envies de départ sont réelles. Depuis un an, Luka Modric cherche à quitter le Real Madrid pour relever un nouveau challenge. Mais le milieu de terrain ne veut pas faire n’importe quoi et se sent redevable auprès du club qui lui a offert son Ballon d’Or en 2018.

Pas de départ cet hiver

Courtisé en Serie A, Luka Modric ne fera pas de forcing cet hiver pour quitter le club. Le finaliste de la dernière Coupe du Monde souhaite que l’opération convienne au Real Madrid et se tourne donc plutôt vers un transfert à l’été 2020. Sauf grosse surprise, il ne bougera pas cet hiver.