Priorité du recrutement de Zinedine Zidane, Kylian Mbappé semble de plus en plus hésiter pour son avenir. Au point de planter le Real Madrid ?

Depuis deux ans, le Real Madrid est au régime sec. A chaque mercato, les Merengue se montrent très sages et Zinedine Zidane veille à ce que son club ne dépense pas trop. Une stratégie avec un objectif clair : préparer une offensive XXL en 2021.

Mbappé hésite et fait demi-tour ?

Dans le viseur de Zidane, il y a des garçons comme Paul Pogba, Erling Haaland, N’Golo Kanté mais surtout Kylian Mbappé. C’est avec le chouchou du football français que Zizou veut batir son nouveau Real Madrid. Mais ces dernières semaines, Mbappé hésite. De plus en plus, il envisage de prolonger son contrat et donc de rester aux côtés de Neymar encore un peu. Planter Zidane qui vous attend depuis deux ans, c’est osé…