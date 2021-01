Pour avoir Kylian Mbappé, le Real Madrid doit répondre à deux conditions bien précises. La première s’appelle Gareth Bale.

Le Real Madrid est encore loin de Kylian Mbappé. Et même si les Madrilènes sont les plus à mêmes de récupérer le joyau du football français, rien ne sera possible sans réunir deux conditions. La première est simple : vendre Gareth Bale. Si le Gallois reste, impossible pour le Real Madrid d’avoir la marge de manœuvre pour faire Mbappé.

Payer le prix fort

Une fois que Gareth Bale aura quitté le navire, le Real Madrid devra sortir le grand jeu financièrement. Pour convaincre les Qataris, il faudra être armé. A moins de 150 millions d’euros, Doha mettra son veto.