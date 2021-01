Zinedine Zidane souhaite faire un ménage dans son effectif dans les mois à venir. Voici le nom des concernés.

Patron du Real Madrid, Zinedine Zidane entend bien redessiner son effectif pour la saison prochaine. S’il aspire à faire venir du lourd (Mbappé, Haaland, Alaba), ce sera au prix d’un grand ménage de printemps. Et ses « victimes » sont déjà identifiées.

Jovic en première ligne

En attaque, Zidane va mettre un coup de balai. Exit Luka Jovic et Mariano Diaz. Deux attaquants qu’il souhaite va partir rapidement. En défense, Eder Militao et Alvaro Odriozola ont un bon de sortie. Cinquième victime de Zizou, le gardien de but actuellement prêté à Oviedo, Andriy Lunin.