Ardemment courtisé par le président du Real Madrid, Florentino Pérez, Mauricio Pochettino lui aurait fait une promesse en secret.

Depuis plusieurs mois, en secret, Florentino Pérez prépare la succession de Zidane. Le président du Real Madrid est toujours en désaccord avec son entraîneur et il n’est pas impossible de voir un nouveau divorce prononcé à l’issue de cette saison 2019-2020.

Pochettino d’accord pour venir

Et d’après les informations d’OK Diario, un homme est prêt à reprendre le flambeau de Zinedine Zidane. Il s’agit de Mauricio Pochettino, ancien entraîneur de Tottenham et désormais libre de tout contrat. OK Diario rapporte que Pochettino a fait une promesse à Pérez : refuser toutes les offres pour dire « oui » au Real Madrid.