S’il fait le forcing pour rester au Real Madrid depuis maintenant deux ans, Gareth Bale semble résolu à faire ses valises.

Les images du désintérêt de Gareth Bale pour le Real Madrid tournent en boucle sur les réseaux sociaux. Il faut dire que l’attitude du Gallois est affligeante. Quand il ne met pas son masque sur le visage pour piquer une sieste sur le banc de touche (en plein match), il peine à faire semblant d’être heureux quand le Real Madrid est champion d’Espagne…

Bale d’accord pour partir

Mais le cirque semble avoir assez duré. Si Gareth Bale a tout refusé depuis deux ans, il ne peut plus rester au Real Madrid et simplement toucher son salaire. Il n’est pas heureux et c’est pour cela qu’il envisage de partir cet été. Courtisé en MLS, en Chine et en Angleterre, il a le choix.