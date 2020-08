La crise du Covid pourrait avoir de lourdes conséquences sur le Real Madrid. Le pire est à prévoir ?

Aucun club au monde ne sera épargné par le Coronavirus. Et d’après le journal Marca, le Real Madrid pourrait être particulièrement touché financièrement. Le quotidien espagnol parle d’un manque à gagner de 200 millions d’euros. Un trou XXL dans le budget du club.

Vendre des joueurs ne sera pas suffisant

Pour faire face, le Real Madrid va vendre des joueurs. Et pas n’importe lesquels : Gareth Bale, James Rodriguez et le flop du dernier mercato estival, Luka Jovic. Le Real Madrid espère récupérer plus de 150 millions d’euros avec ces trois ventes. Ça ne sera pas suffisant. Il est question de baisser certains salaires pour pouvoir tenir le coup. Pas sûr que les stars acceptent…