Sous contrat avec le Real Madrid jusqu’en juin 2021, James Rodriguez doit impérativement être vendu cet été.

De retour du Bayern Munich après un prêt de deux saisons, James Rodriguez n’a pas réussi son come-back au Real Madrid. Et à présent, tous les dirigeants sont concentrés pour organiser son départ. Un transfert obligatoire dans la mesure où le Colombien n’a plus qu’un an de contrat.

Prêt à être bradé ?

Sous contrat avec le Real Madrid jusqu’en juin 2021, James Rodriguez ne prolongera pas. Le club ne souhaite que sa vente cet été pour récupérer un peu de fond, après avoir investi 75 millions d’euros à l’été 2014. Les pistes existent, notamment du côté de l’Angleterre. Et le Real Madrid écoutera toutes les offres, même plus basse que sa valeur…