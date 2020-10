Totalement muet du côté des arrivées cet été, le Real Madrid organise une opération dantesque pour 2021. Zinedine Zidane prépare du très lourd.

En faisant partir James Rodriguez (Everton) et Gareth Bale (Tottenham), le Real Madrid s’est retiré deux belles épines du pied. Des demandes de Zinedine Zidane, qui souhaitait alléger son effectif de ces deux poids morts. Mais les dirigeants madrilènes avaient également besoin de ces départs pour faire des économies financières. A cause du Covid-19 ? Pas seulement.

Haaland et Mbappé sur un plateau

Le Real Madrid prépare en effet son mercato 2021. Un été dans lequel Zinedine Zidane a tout simplement l’intention de recruter deux nouveaux attaquants : Kylian Mbappé et Erling Haaland. Le Français n’aura plus qu’un an de contrat et les Qataris n’auront pas le choix de le vendre. Pour la perle du Borussia Dortmund, sa clause libératoire à 70 millions d’euros sera une formalité pour Madrid. Un plan démentiel qui a de très grandes chances de voir le jour.