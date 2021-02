Homme de base de Zinedine Zidane, Casemiro pourrait profiter du prochain été pour quitter le Real Madrid.

Zinedine Zidane en a fait l’une des pierres angulaires de son système. Autour de Sergio Ramos, Luka Modric et Karim Benzema, Casemiro compose la colonne vertébrale d’un Real Madrid qui a tout gagné sous son autorité au milieu du terrain. Une époque qui commence à dater et qui pourrait prendre fin.

Voir autre chose

Après 8 années sous les couleurs du Real Madrid, Casemiro pourrait en effet prendre un nouveau départ. A 28 ans, le Brésilien commence de plus en plus à regarder ailleurs. Et si Zidane s’est opposé à toutes les tentatives de transfert des dernières saisons, il n’est pas certain d’être toujours aux commandes du club la saison prochaine. Casemiro pourrait profiter de l’occasion pour partir et rejoindre un autre grand d’Europe. Ils sont nombreux à vouloir le récupérer…