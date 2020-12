Pour la saison prochaine, le Real Madrid envisage l’arrivée de nouveaux attaquants. Et Zidane chasse deux tueurs des surfaces…

Avec la crise du Covid, tous les clubs naviguent à vue. Et notamment le Real Madrid, qui avait des plans ambitieux pour 2021. Zinedine Zidane projetait du lourd côté recrutement avec l’arrivée d’un crack par ligne. En attaque, tous les rêves semblaient permis, de Kylian Mbappé à Erlind Haaland, en passant par Robert Lewandowski, Sadio Mané ou encore Paulo Dybala.

Un match Mané / Lukaku

Mais le Coronavirus redistribue les cartes du football européen et le Real Madrid doit revoir sa copie. L’arrivée de Mbappé pourrait être repoussée par sa possible prolongation de contrat. Ainsi, Zidane regarderait plus attentivement deux autres attaquants : Sadio Mané (Liverpool) et Romelu Lukaku (Inter Milan). L’un de ses deux buteurs pourrait devenir Madrilène à l’été 2021. L’association avec Benzema, avec Mané ou Lukaku, apparait comme prometteuse.