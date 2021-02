Pour prêter mains fortes à Benzema, le Real Madrid envisage la signature d’un nouvel attaquant cet été. Et Zidane le veut vraiment.

Si Kylian Mbappé et Erling Haaland font partie des priorités du Real Madrid, le Real Madrid sait qu’il sera compliqué d’aller les chercher tout de suite. La crise est passée par là et avec elle, les difficultés financières. Voilà pourquoi le Real ne fera sans doute pas de folie cet été en allant chercher les deux plus grands talents de la planète foot.

Lukaku est monstrueux

Mais le Real Madrid ne restera pas non plus les bras croisés. Zidane veut un nouveau 9, lui qui a été déçu par Jovic et qui ne veut plus des seconds couteaux comme Mariano Diaz. Dans son viseur, il y a le phénomène du moment : Romelu Lukaku. Monstrueux avec l’Inter Milan, il est le gros poisson que Zizou veut avoir dans son camp. De son côté, Milan a besoin d’argent pour faire face à la crise. Le Real peut en profiter, il sera impossible de refuser une belle offre pour l’Inter.