Auteur d’une superbe saison avec le RC Lens, Arnaud Kalimuendo a peu de chance de rester dans le nord. Explication.

Prêté pour une saison au RC Lens, Arnaud Kalimuendo s’éclate. A 19 ans, le titi parisien a trouvé du temps de jeu et la confiance pour exprimer son talent en Ligue 1. Auteur de 6 buts et 3 passes décisives, il prend son envol et marque des points importants pour l’avenir.

Pochettino séduit ?

Mais pour le RC Lens, conserver Arnaud Kalimunedo sera très compliqué. Notamment parce que le nouvel entraîneur du PSG, Mauricio Pochettino, pourrait se laisser convaincre de l’intégrer dans la rotation offensive la saison prochaine. Moise Kean coûte cher et ne devrait pas rester. Il y a une place à prendre à Paris et Kalimuendo prouve, cette saison, qu’il a les qualités pour s’imposer comme Kimpembe, Rabiot ou encore Nkunku l’ont fait avant lui.