Ancien entraîneur du PSG, Unai Emery a commenté le dossier Cavani. Et on se serait bien passé de son avis…

Coach d’Arsenal, Unai Emery garde toujours un œil avisé sur le PSG, son ancien club. Et le technicien espagnol est régulièrement interrogé sur l’actualité parisienne. Plutôt que d’éviter les questions, Emery met systématiquement les deux pieds dedans en donnant son avis. Notamment sur le cas Cavani.

Emery aurait bien aimé voir Cavani à l’Atletico…

Interrogé par Marca, Unai Emery semble regretter le départ avorté de Cavani à l’Atletico : « Edi aurait parfaitement collé avec l’Atlético. C’est un garçon qui prend soin de lui, qui vit pour ça et qui est très compétitif. Sa fierté et son engagement le rendent mentalement très fort. Il correspondait parfaitement à ce que représente l’Atlético pour ses valeurs et ce qu’il véhicule ». Et nous, on aurait bien aimé voir le PSG ne jamais vivre la « remontada »…