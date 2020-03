En restant totalement silencieux, avec les joueurs comme avec les supporters, Jacques-Henri Eyraud fragilise grandement l’OM. Explication.

Très à l’aise dans les médias à ses débuts, Jacques-Henri Eyraud s’est beaucoup calmé. Et notamment depuis qu’il multiplie les boulettes dont on ne compte plus le nombre depuis un an… Mais ce silence commence à peser lourd, notamment en interne.

Les joueurs n’ont aucune nouvelle

Si les supporters sont privés de communication stratégique de la part des dirigeants, les joueurs le sont tout autant. Récemment, RMC a révélé que plusieurs joueurs en fin de contrat, cet été ou dans un an, n’avaient aucune nouvelle de la part des décideurs marseillais. Face au fairplay financier, l’OM ne peut plus bouger une oreille. Mais plutôt que d’expliquer la situation, Jacques-Henri Eyraud fait l’autruche et ne communique sur aucun point. Pour donner envie aux joueurs de partir, il n’y a pas mieux.