Le temps qui passe joue clairement en faveur de Zinedine Zidane pour Kylian Mbappé.

La stratégie de Kylian Mbappé semble limpide vis-à-vis du PSG. Le Français a repoussé toutes les tentatives du club pour ouvrir des discussions pour une prolongation. Il souhaite voir comment Paris s’en sort cette année en Ligue des Champions pour se positionner. Mais surtout, son clan pense à l’été 2020…

Plus que deux ans de contrat

Avec un contrat qui court jusqu’en 2022, Kylian Mbappé sait que le PSG sera dans une position délicate cet été. Il ne restera plus que deux ans de contrat et difficile de trouver meilleur moment pour vendre à prix record un joueur d’un tel talent. Paris le sait et veut le verrouiller avant cet été. Leonardo pousse mais le temps passe et Zidane, qui est en première ligne pour le récupérer l’été prochain, se frotte les mains de voir Paris en difficultés.