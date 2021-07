Si le PSG a un temps rêvé de mettre la main sur les plus grandes légendes vivantes de son sport, la partie est désormais terminée.

A l’approche du mercato estival, le PSG semblait certain de pouvoir faire de très, très gros coup. Et Leonardo a été bon en signant Donnarumma, Sergio Ramos ou encore Wijnaldum pour zéro. Mais du côté des plus grands rêves des supporters, Paris n’a pas réussi.

Il y avait un coup à faire

Avec Leo Messi en fin de contrat, Zinedine Zidane libre et Cristiano Ronaldo soucieux de partir, le PSG avait de quoi faire. Trois légendes vivantes sur le marché des transferts… Finalement, aucune ne viendra à Paris. Que ce soit cet été ou dans le futur…