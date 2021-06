Avec la signature de Georginio Wyjnaldum, le PSG devrait organiser la sortie d’au moins un milieu de terrain.

Libre de tout contrat, Georginio Wyjnaldum a surpris tout le monde en acceptant le challenge du PSG. Le capitaine des Pays-Bas va œuvrer aux côtés de Verratti et Neymar la saison prochaine, une sacrée recrue. Mais dans le sens des départs, ça va s’agiter autant.

Au moins un départ

Pour faire de la place, le PSG devrait se débarrasser d’un milieu de terrain. Danilo Pereira, dernier arrivé, est dans la short-list… Malgré sa super fin de saison, Idrissa Gueye l’est aussi. Et Leandro Paredes, qui plaît à beaucoup de clubs en Italie, n’est pas à l’abri. Tout comme Rafinha et Herrera, les plus anciens. Ce qui est sûr, c’est qu’après l’arrivée de Wyjnaldum, il y aura des dégâts. Un départ minimum est à prévoir.