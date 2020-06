En ne prolongeant pas plusieurs joueurs, le PSG fait une économie incroyable. On comprend mieux la stratégie de Leonardo.

Plusieurs joueurs en fin de contrat ne seront pas renouvelés. Parce qu’ils ne donnent pas pleinement satisfaction (Thomas Meunier, Layvin Kurzawa), parce qu’ils sont vieux (Thiago Silva) ou parce qu’ils coûtent trop cher (Edinson Cavani). Pour la première ou la seconde raison, le PSG se prépare à réaliser une très grosse économie de salaire.

40 millions en moins

En laissant filer Meunier, Kurzawa, Thiago Silva et Cavani, le PSG va économiser 40 millions d’euros par saison ! Une véritable petite fortune qui va donner de l’air à la masse salariale du club. Et même si Paris doit les remplacer, ce sera pour des salaires moindres et donc de précieuses économies réalisées. Il faut au moins ça pour prolonger Neymar et Mbappé…