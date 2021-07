Cet été, le PSG pourrait vendre comme il ne l’a jamais fait auparavant.

Le PSG prépare encore du mouvement cet été. Après un mois de juillet animé par les arrivées, ce sont les départs qui devraient occuper les esprits des décideurs parisiens. En effet, Leonardo prépare une grande lessive, comme il n’en a peut-être jamais encore eu de telle au PSG.

Faire le ménage et récupérer de l’argent

Si Paris souhaite vendre, c’est d’abord pour faire le ménage dans son effectif. Mauricio Pochettino va avoir besoin de monde mais semble vouloir s’appuyer de plus en plus sur les jeunes et la formation. Et pour Leonardo, l’objectif est aussi de faire entrer de l’argent dans les caisses. Une centaine de millions d’euros est espérée. Vague de départs sans précédent au programme !