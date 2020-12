Si le PSG est quasiment certain de perdre Draxler l’été prochain, les dirigeants pourraient essayer de le vendre une dernière fois cet hiver.

Très souvent gêné par les blessures, Julian Draxler n’aura pas réussi à devenir un joueur incontournable au PSG. Malgré quelques périodes fastes, l’Allemand a souvent déçu. Et à six mois de la fin de son contrat, c’est un départ par la petite porte qui se dessine.

Leonardo va essayer de le vendre

Courtisé par les clubs allemands depuis un an, Julian Draxler est bloqué par son imposant salaire. Impossible pour les écuries de Bundesliga de pouvoir assumer une telle charge salariale ainsi que le prix de son transfert. Mais cet hiver, Paris va être bien moins gourmand. Dans la mesure où il ne reste plus que six mois de contrat à Draxler, Leonardo va de nouveau tenter de le faire partir, même à un petit prix. Une ultime tentative pour récupérer quelques millions d’euros. En période de Covid, tout est bon à prendre.