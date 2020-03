Avec un an de contrat seulement, Gianluigi Donnarumma va être l’une des plus belles affaires du prochain mercato. Et le PSG est dessus !

Avec Keylor Navas, le PSG dispose d’un gardien de grande classe. Leonardo a enfin solutionné un problème qui gangrénait Paris depuis plusieurs saisons. Mais le Brésilien veut frapper encore plus fort en dénichant le successeur de Navas dès cet été.

Donnarumma, le super coup

Sur le marché des transferts, la très bonne affaire de l’été au poste de gardien de but s’appelle Gianluigi Donnarumma. Le crack du football italien n’a plus qu’un an de contrat avec le Milan AC. Géré par Mino Raiola, il ne prolongera pas pour obtenir un transfert cet été. Leonardo le sait et le PSG souhaite sauter sur cette affaire en or pour le récupérer. Navas / Donnarumma, difficile de faire mieux à ce poste !